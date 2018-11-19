2018-11-19T14:55:58+03:00
Общество

К 1 октября 2019 года в Кирове полностью обновят систему уличного освещения

Замена светильников может уйти из перечня работ, которые производятся по федеральной программе
Александр ЧАРУШИН
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На сегодня в городе установлено 26 тысяч уличных светильниковНа сегодня в городе установлено 26 тысяч уличных светильниковФото: Алексей ФОКИН
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В Кирове проведут масштабные работы по замене уличного освещения. Об этом сити-менеджер Илья Шульгин рассказал на медиатайме с представителями СМИ. Сейчас конкурс на замену светильников уже запущен, документация опубликована. Если контракт успеют заключить к началу декабря 2018 года, то все работы могут завершиться уже к Дню города.

- До 1 октября следующего года освещение в любом случае будет обновлено, - рассказал сити-менеджер Шульгин. - В Лянгасове, например, люди жалуются, что с уличными светильниками полный «непорядок» - значит, будем над этим работать. Однако жители должны понимать, что замена освещения может уйти из перечня работ, которые производятся по программе «Формирование комфортной городской среды». Ремонтировать дворовые территории, возможно, лучше за средства муниципалитета, а федеральные средства потратить на общественные пространства. И определенная логика в этом есть.

Напомним, ранее сообщалось о планах по замене уличных светильников с лампами накаливания на новые, светодиодные. Сейчас в Кирове установлено 26 тысяч уличных фонарей, и все они должны быть заменены.

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