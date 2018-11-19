2018-11-19T17:06:25+03:00
Происшествия

В пригороде Кирова КамАЗ вылетел на «встречку» и врезался в грузовик

Виновник аварии был трезв
Александр ЧАРУШИН
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27-летний водитель КамАЗа не справился с управлением. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области27-летний водитель КамАЗа не справился с управлением. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В субботу, 17 ноября, в деревне Булдаки на подъезде к Кирову столкнулись два грузовых автомобиля. Авария случилась в 10.30 часов утра. По предварительным данным, 27-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком такой же марки, припаркованным на обочине дороги.

- В результате ДТП водитель припаркованного КамАЗа получил травмы, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Однако, к счастью, госпитализация 35-летнему мужчине не потребовалась. Отметим также, что виновник аварии был трезв.

Ранее мы сообщали о другом крупном ДТП, произошедшем в тот же день. «Шкода Октавия», следовавшая из Кирова в Елабугу (Татарстан), съехала с трассы в кювет и опрокинулась, травмы получили 33-летняя женщина-водитель иномарки и два ее 14-летних пассажира.

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