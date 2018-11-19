С кировских улиц за неделю вывезли 120 «кубов» мусора

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-19T17:16:36+03:00

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На прошлой неделе специалисты департамента и управления по Ленинскому району проехались по городу и посмотрели на контейнерные площадки, которые особенно сильно волнуют кировчан. Так, с одной из улиц Лянгасова не вывозят мусор уже несколько месяцев.

Сегодня, 19 ноября, на «оперативке» в мэрии рассказали, как исполняется указание очистить проблемные площадки города.

- За неделю организации, ответственные за вывоз ТБО, очистили 21 такую площадку, - рассказал руководитель «КДУ-3» Вячеслав Вылегжанин. - Было вывезено 120 кубометров мусора.

В администрации Кирова заявили, что организации, вывозящие ТБО, ориентируются на объемы и расчеты управляющих компаний. Однако некоторые УК занижают свои вычисления. Делается это, вероятно, из экономии. Сейчас под пристальным взором мэрии находятся три таких «экономных» компании.