Центр Кирова в этом году все же планируют посыпать реагентами

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-19T14:27:57+03:00

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В эти выходные в Кирове прошел мокрый снег, а ночью подморозило. К «дню жестянщика» власти Кирова подготовились – жалоб от горожан практически не поступало.

- На сегодняшний день мы пытаемся изменить подходы наших подрядчиков к работе, особенно в зимний период, - рассказал глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Следим за работой как на дорогах, так и на пешеходных зонах. Я в эти выходные был вынужден сесть за руль, чтобы посмотреть и оценить работу дорожных служб. Работы ведутся – это факт, то, что они ведутся не везде – тоже факт. В конце этой недели мы получили прогноз о выпадении мокрых холодных осадков. Соответственно, наша задача была – снизить аварийность. И дорожным службам была поставлена цель – работать до момента устранения проблем на дорогах. И результат был налицо – я проезжал по городу: гололедицы не было. Разве что метами на тротуарах было скользко.

Единственное, что смущает – центр города опять обработали песко-соляной смесью. Хотя до начала зимы городские власти уверяли, что историческую часть Кирова точно будут посыпать реагентами, чтобы в городе было относительно чисто.

- Сейчас нами поставлен вопрос – можно ли оперативно прейти на реагент, как и планировалось, - прокомментировал ситуацию Илья Вячеславович. - Но коммунальщики пытаются объяснить это тем, что сейчас используют старые запасы песка. Но я могу с уверенностью сказать, что вектор освобождения города от желтых заборов и песко-соляной смеси сохранится. Но, видимо, на это нужно время. Я от своих слов не отказываюсь: мы постепенно добьемся того, что у нас в городе будет чисто.

Как пояснил сити-менеджер, по итогам работы коммунальных служб в летний период, уже сделаны выводы: город будут обкашивать 6-8 раз за лето. И вовремя подметать улицы и дворы.

- Выводы по этому летнему периоду уже сделаны, и подрядчики вряд ли смогут уйти от ответственности в следующем году, - сказал Шульгин. - Что касается песко-соляной смеси, то разговор с подрядчиком идет такой: «Если вы ее применяете, то убирайте ее весной в таком же количестве, в каком рассыпали».