Илья Шульгин: «Мусорный полигон в Осинцах будет действовать в любом случае»

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-19T14:24:04+03:00

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Глава администрации города Кирова Илья Шульгин провел большую встречу с представителями СМИ. Одним из центральных вопросов встречи стала судьба полигона в Осинцах. Напомним, на прошлой неделе Арбитражный суд по требованию Кировского ДОСААФ отменил разрешение на строительство нового мусорного полигона. Однако Илья Шульгин в этой ситуации не видит «никаких катастрофических сценариев».

- Да, есть судебное решение, но аэродрома ДОСААФ как такового, можно сказать, и не существует, - подчеркнул сити-менеджер. - Он есть только в реестре, и срок действия документа кончен. На что рассчитывают люди, пытающиеся заблокировать работу полигона в Осинцах, я не знаю.

По словам Ильи Шульгина, правительство Кировской области и муниципалитет будут следить за дальнейшей судьбой полигона в Осинцах.

- Первая карта полигона уже введена в эксплуатацию и включена во все списки, договоры на вывоз мусора активно заключаются, - поделился Шульгин. - Удивительно, но в ДОСААФ пытаются оспорить этот факт. Мы с 1 января мусор должны в карманы класть или что? Полигон в любом случае будет действовать. Все аргументы, которые сейчас есть, будут представлены суду.

Сити-менеджер также подчеркнул, что он рассчитывает «на благоразумие людей, которые принимают столь серьезные решения».