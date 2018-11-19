2018-11-19T14:26:23+03:00
Происшествия

В Кирове в ДТП пострадала 13-летняя девочка

В аварии получили травмы пять человек
Евгений ДЕМИХОВАлександр ЧАРУШИН
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Водителя «пятнадцатой» госпитализировали. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской областиВодителя «пятнадцатой» госпитализировали. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области
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ЧП произошло на 78-м километре дороги Киров - Советск - Яранск в субботу, 17 ноября, около семи часов утра. 20-летний студент не справился с управлением «пятнадцатой» и вылетел на встречную часть, где и произошло столкновение с «Ладой Ларгус».

- Молодой человек не учел метеорологические условия, - рассказали «Комсомольской правде» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель ВАЗ-21150 и четыре пассажира другого авто получили травмы. Студента и 66-летнюю пассажирку «Лады Ларгус» срочно госпитализировали.

В аварии также пострадала 13-летняя девочка. К счастью, ее травмы были не столь тяжелыми. Медицинскую помощь ей оказали на месте.

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