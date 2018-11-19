В Кирове в ДТП пострадала 13-летняя девочка
ЧП произошло на 78-м километре дороги Киров - Советск - Яранск в субботу, 17 ноября, около семи часов утра. 20-летний студент не справился с управлением «пятнадцатой» и вылетел на встречную часть, где и произошло столкновение с «Ладой Ларгус».
- Молодой человек не учел метеорологические условия, - рассказали «Комсомольской правде» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель ВАЗ-21150 и четыре пассажира другого авто получили травмы. Студента и 66-летнюю пассажирку «Лады Ларгус» срочно госпитализировали.
В аварии также пострадала 13-летняя девочка. К счастью, ее травмы были не столь тяжелыми. Медицинскую помощь ей оказали на месте.