Подробности ЧП в Мурашах: мужчине, напавшему на 17-летнего школьника, грозит до двух лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-19T12:14:29+03:00

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В пятницу, 16 ноября, в поселке Октябрьском Мурашинского района произошла пьяная драка. 32-летний местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, угрожал расправой 17-летнему молодому человеку. Помимо этого, в ходе перепалки мужчина успел ударить потерпевшего ножом в голову.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Кировской области, нетрезвый мужчина решил забрать свою племянницу со школьного праздника, в этот момент он и поссорился с 17-летним юношей. Нападавшего мужчину задерживать не стали: он совершил преступление средней тяжести и не собирается скрываться от органов. К слову, реанимация пострадавшему школьнику не потребовалась.

- Оперативники проверили все данные об этом конфликте, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Против нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье - два года колонии.

10 ноября в Кирове похожий конфликт закончился гибелью 37-летнего мужчины. Он поссорился с 24-летним посетителем развлекательного центра на улице Ломоносова. Молодой человек избил своего оппонента, на следующий день тот скончался в одной из городских больниц.