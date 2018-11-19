«Шкода» съехала в кювет по дороге из Кирова в Татарстан: пострадали двое детей
В субботу, 17 ноября, в Малмыжском районе Кировской области произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в 08.10 часов утра на 286 километре трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, 33-летняя кировчанка с 14-летним сыном и его другом отправились в Елабугу (Татарстан) на день открытых дверей в одном из учебных заведений.
Водитель авто и двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
- Владелица автомобиля «Шкода Октавия» не справилась с управлением, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Машина в итоге съехала в кювет и опрокинулась. Сама 33-летняя кировчанка и двое 14-летних детей получили серьезные ушибы, однако госпитализация, к счастью, им не потребовалась.
Отметим, что виновница аварии была трезвой. Остальные детали этого ДТП устанавливают автоинспекторы.