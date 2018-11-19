2018-11-19T11:41:18+03:00
Спорт

Кировская «Родина» забила пять мячей кемеровскому «Кузбассу»

Однако победить нашим хоккеистам не удалось
Анна КРЮКОВА
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Кировчане отличились сильной игрой. Фото: Вячеслав АЙКИНКировчане отличились сильной игрой. Фото: Вячеслав АЙКИН
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В воскресенье, 18 ноября, прошел матч между кировской «Родиной» и кемеровским «Кузбассом». На этот раз наши хоккеисты продемонстрировали сильную игру и забили пять мячей в ворота противника. Об этом сообщается в группе ХК «Родина».

Кировчанам удалось первыми открыть счет. На 8-ой минуте мяч в ворота кемеровских хоккеистов забил Константин Поскребышев. Во втором тайме игры отличились спортсмены Антон Тихвинский, Максим Маслов, Вячеслав Нелюбин и Егор Шицко.

Однако одеражать победу «Родине» все-таки не удалось. Наша команда проиграла соперникам со счетом 7:5. В итоге «Кузбасс» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а кировские хоккеисты остались на предпоследнем. Следующий матч состоится 22 ноября. «Родина» сыграет с ульяновской «Волгой».

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