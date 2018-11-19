2018-11-19T10:39:49+03:00
Спорт

Кировчанин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам в Финляндии

23-летний молодой человек уже успел «отметиться» в этом году на лыжне в Пхенчхане
Евгений ДЕМИХОВ
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Уроженец Даровского будет бороться за Кубок мира в Финляндии. Фото: vk.com/id191687561Уроженец Даровского будет бороться за Кубок мира в Финляндии. Фото: vk.com/id191687561
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Лыжник Алексей Червоткин будет бороться за Кубок мира в составе российской команды по лыжным гонкам в Финляндии. Соревнования пройдут 24 и 25 ноября на горнолыжном курорте Рука.

- В первый день пройдет спринт классическим стилем, - рассказали в Федерации лыжных гонок России. - А во второй спортсменов ждет индивидуальная гонка на дистанции 15 километров для мужчин и 10 - для женщин.

Напомним, что Алексей Червоткин является заслуженным мастером спорта России. Он выступал на Олимпиаде в Пхенчхане и занял 12-е место в лыжном марафоне на 50 километров.

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