В Немском районе пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-19T10:10:32+03:00

Как сообщили «Комсомолке» в МЧС, владелец дома мог уснуть во время курения

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В воскресенье, 18 ноября, в селе Маркове Немского района произошел крупный пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 04.47 часов утра. Выяснилось, что горит частный дом по улице Садовой.

Как рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Кировской области, первой на место происшествия прибыла местная добровольная пожарная команда. Спустя несколько минут к ним присоединился и пожарный расчет. Полностью огонь потушили к 05.59 часам утра, а на месте ЧП обнаружили тело мужчины.

- Пожар произошел ранним утром, поэтому его обнаружили не сразу, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - В итоге сгорели крыша жилого дома, а также хозяйственные здания, пристроенные к нему. В огне погиб мужчина 1954 года рождения, владелец дома.

Отметим, что пожар тушили пять человек при участии двух спецмашин. Точная причина смерти пенсионера станет известна после экспертизы.