В Немском районе пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты
В воскресенье, 18 ноября, в селе Маркове Немского района произошел крупный пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 04.47 часов утра. Выяснилось, что горит частный дом по улице Садовой.
Как рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Кировской области, первой на место происшествия прибыла местная добровольная пожарная команда. Спустя несколько минут к ним присоединился и пожарный расчет. Полностью огонь потушили к 05.59 часам утра, а на месте ЧП обнаружили тело мужчины.
- Пожар произошел ранним утром, поэтому его обнаружили не сразу, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - В итоге сгорели крыша жилого дома, а также хозяйственные здания, пристроенные к нему. В огне погиб мужчина 1954 года рождения, владелец дома.
Отметим, что пожар тушили пять человек при участии двух спецмашин. Точная причина смерти пенсионера станет известна после экспертизы.