Соцсети: на Филейском кладбище воруют оградки и кресты

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-19T11:04:55+03:00

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В воскресенье, 18 ноября, в сообществе «Злой кировчанин» появилось сообщение от жителя города. Автор записи написал, что с могилы его родственника украли оградку. В администрации самого кладбища заявили, что это не первое заявление: с других могил унесли три креста.

- Мы уже знаем об этом сообщении, - заявили в администрации Кирова. - Сейчас идет проверка. Пока что нет полной информации об этом инциденте.

Говорить о кражах с кладбища рано: нужно ждать окончания проверки. Однако в комментариях под сообщением кировчане делились: некоторые столкнулись с той же проблемой, некоторые обеспокоены и решили проверить могилы своих родственников. И все они сошлись во мнении, что «грабить покойников» - не самое достойное дело, а скупать краденое - еще более низкое занятие.