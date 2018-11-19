15,9 миллиона рублей уйдет на новогоднее оформление Кирова

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-19T11:06:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове продолжается масштабная подготовка к Новому году. На днях на сайте госзакупок появилась заявка на праздничное оформление Театральной площади и других массовых площадок к праздникам. Источником финансирования всех работ станет бюджет города Кирова: на эти цели в городской казне заложено 15,9 миллиона рублей.

В частности, на Театральной площади подрядчик должен будет установить художественное ограждение главной елки и фонтана, каток и снежный лабиринт, четыре горки для детей разных возрастов, три сказочных архитектурных композиции, ледяные скульптуры и аттракционы. Также на главной городской площади установят большое количество светового оборудования, гирлянд и праздничных надписей.

Помимо этого, в Александровском саду отремонтируют освещение моста, а на Северной набережной и в сквере имени 60-летия СССР установят большие ели со световым оформлением.

Заявки от подрядчиков на участие в аукционе принимаются вплоть до утра 4 декабря. Сами торги пройдут уже в понедельник, 10 декабря.