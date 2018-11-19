Полиция: вооруженного нападения на школу в Мурашах не было

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-19T11:08:29+03:00

На самом деле это был конфликт между местными жителями

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В УМВД России по Кировской области опровергли данные, «вброшенные» местными СМИ о вооруженном нападении на школу в Мурашинском районе.

В минувшие выходные ряд интернет-изданий заявил о том, что во время «осеннего бала» в школе поселка Октябрьского произошло ЧП: в здание ворвался мужчина с ножом и атаковал одного из учеников. Однако в полиции подчеркивают, что нападения на самом деле не было.

По предварительным данным, похожее ЧП действительно произошло неподалеку от школы в поселке Октябрьском в пятницу, 16 ноября. Но это был конфликт между местными жителями: один из мужчин был пьян и нанес оппоненту несколько ударов ножом. Полиция уже устанавливает все детали этого события.