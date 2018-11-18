Кировская семья отдала 100 тысяч рублей на строительство дома для собак

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-18T13:22:32+03:00

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Кировчанка Юлия полтора года пытается построить крытый вольер для собак, которых она держит у себя дома на передержке. Однако, дом не резиновый и она решилась построить не просто отдельный вольер для животных, а крытый собачий дом. Строительством она занимается уже полтора года. Но дело встало: доски были закуплены, но никто не соглашался работать «за спасибо».

Однажды мне позвонила девушка Ксюша и спросила как обстоят дела с вольером, я, как обычно, ответила: никак, - написала в социальных сетях Юлия. - Тогда Ксения подключила к этому вопросу своего мужа Константина и друга Валерия. И они помогли! Начали строить вольер. Но это не простой вольер,а полностью крытое здание и оно требует больших вложений,которых у меня попросту нет. Мои крики о помощи в социальных сетях уже блокировали: я не решалась снова объявлять о сборе средств, думая, что дело снова встанет… Но 15 ноября ко мне вместе с мужем пришла одна женщина (имен просили не называть) и вручили мне в руки конверт. Там лежало 100 тысяч рублей!У меня всё внутри перевернулось в тот момент.

На эти деньги Юлия заказала стройматериалы: финансовый отчет девушка ведет в своих социальных сетях. Теперь остается дождаться, когда доставят материалы, а их больше тонны. Предположительно, что работа снова закипит уже в понедельник.