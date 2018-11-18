В Кирове за сутки коммунальщики расчистили от снега более пяти миллионов квадратных метров дорог и тротуаров

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-18T12:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

К сегодняшнему утру в городе от гололедицы обработали практически все асфальтовые и грунтовые дороги, а также тротуары, в том числе и особо опасные участки: спуски, подъемы, лестницы, пешеходные переходы и площадки остановок. В общей сложности рабочие очистили и посыпали 5 645 485 кв.метров. На обработку территорий ушло 218,5 тонн противогололедных материалов.

- Погода обещает быть неустойчивой, - обратился к снегоуборочным компаниям глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Постоянный перепад температур от «минуса» на «плюс» и наоборот может значительно усложнить дорожную ситуацию. Необходимо принять все меры по обеспечению безопасного движения по дорожной сети города и тротуарам.

Напомним, что ночью с пятницы на субботу прошел небольшой снегопад, а температура воздуха в городе сменилась с «минуса» на «плюс». В связи с этим дороги и тротуары покрыла гололедица. Так, уже 17 ноября в городе в действие был введен режим готовности №1 по борьбе со стихией: на улицы города вышло максимальное количество техники, чтобы обработать тротуары и дороги противогололедными материалом. Таким образом, круглосуточно в городе дежурят не меньше 70 единиц техники, а ручной обработкой дорог занимаются порядка 80 рабочих.