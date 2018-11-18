Накануне выходных в Кирове и области пропали четыре подростка

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-18T11:35:32+03:00

Двух парней и двух девушек не видели уже несколько суток

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Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» опубликовал ориентировки на трех подростков из Кирова и районов, которые ушли из дома накануне выходных. До сих пор никакой информации о их местоположении нет.

В четверг, 15 ноября 2018 года, из дома ушел 15-летний чепчанин Максим Гагаринов. Как сообщили его близкие он ушел из дома, но так и не вернулся. Максим ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения. Он был одет в черные брюки с манджетом снизу, черную куртку, темно-зеленые кроссовки и серо-голубая шапка.

Дольше всех не могут найти подростка из Кирова-Чепецка.

Второй подросток пропал в Нолинском районе, поселке Аркуль. Последний раз Михаил Комаров был замечен в пятницу, 16 ноября, около трех часов дня. Вторые сутки о нем нет никакой информации.

Парня видели в последний раз около трех часов дня в пятницу. Фото: vk.com/ornkirov

Мише 16 лет, у него рост 172 сантиметра, среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Когда его видели в последний раз, он был в синей куртке, серых штанах и черных кроссовках.

А 16-летняя Катя Перминова ушла из дома в эту же пятницу, около часа дня. Екатерина ростом 160 сантиметров, нормального телосложения с серыми глазами, с темно-русыми волосами ниже лопаток, кончики окрашены в рыжий. Одета девушка была в темно-синюю парку с капюшоном, синие джинсы, серые кроссовки с розовыми вставками.

Екатерина живет в Ленинском районе города Кирова, возможно она не покинула его.

Также в пятницу пропала и Светлана Погудина. В последний раз ее видели в 16.00. С тех пор никакой информации о подростке нет.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас могут находиться подростки, то просьба сообщить об этом по телефонам: 8(800)-350-76-25 или 112.