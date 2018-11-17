В ТРЦ «Джем Молл» обвалилась платформа эскалатора и едва не зажала ногу ребенку

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-17T18:50:28+03:00

В ТРЦ платформа эскалатора обвалилась прямо во время движения и едва не утянула ребенка. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

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Сегодня в торгово-развлекательном центре «Джем Молл» провалилась платформа эскалатора, шедшего вниз. Из-за поломки на нем пострадала семья кировчан: у восьмилетней девочки едва не зажевало ногу, но ее родители вовремя схватили - ступени зажали лишь сапог. Фотографией поделились очевидцы в социальных сетях, однако ужасающие подробности рассказала старший ребенок пострадавшего семейства.

- Всё так и было! У моей сестры, ребенок 8 лет, затянуло туда сапог, - написала девушка в комментариях. - Слава богу успели выдернуть и нога не пострадала. Вся семья получила шок. Администрация никакая.

Однако другие пользователи социальных сетей утверждали, что ребенок все же получил травму, так как шла прочь от эскалатора, прихрамывая.

Новость о ЧП появилась около трех часов дня. Сразу же после случившегося администрация торгового центра огородила скамейками опасную зону, рядом с обвалом поставила охранника, прислала рабочего и отключила вторую полосу эскалатора, поднимавшую людей вверх - по ней посетители ТРЦ самостоятельно передвигались между этажами.

Также кировчане писали в комментариях к посту, что весь торговый центр уже давно трещит по швам: эскалаторы и лифты либо не работают вовсе, либо работают, но очень медленно и, издавая странные звуки.