В ТРЦ «Джем Молл» обвалилась платформа эскалатора и едва не зажала ногу ребенку
Сегодня в торгово-развлекательном центре «Джем Молл» провалилась платформа эскалатора, шедшего вниз. Из-за поломки на нем пострадала семья кировчан: у восьмилетней девочки едва не зажевало ногу, но ее родители вовремя схватили - ступени зажали лишь сапог. Фотографией поделились очевидцы в социальных сетях, однако ужасающие подробности рассказала старший ребенок пострадавшего семейства.
- Всё так и было! У моей сестры, ребенок 8 лет, затянуло туда сапог, - написала девушка в комментариях. - Слава богу успели выдернуть и нога не пострадала. Вся семья получила шок. Администрация никакая.
Однако другие пользователи социальных сетей утверждали, что ребенок все же получил травму, так как шла прочь от эскалатора, прихрамывая.
Новость о ЧП появилась около трех часов дня. Сразу же после случившегося администрация торгового центра огородила скамейками опасную зону, рядом с обвалом поставила охранника, прислала рабочего и отключила вторую полосу эскалатора, поднимавшую людей вверх - по ней посетители ТРЦ самостоятельно передвигались между этажами.
Также кировчане писали в комментариях к посту, что весь торговый центр уже давно трещит по швам: эскалаторы и лифты либо не работают вовсе, либо работают, но очень медленно и, издавая странные звуки.