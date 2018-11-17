Известный кировский поэт Андрей Жигалин ушел из жизни после сердечного приступа

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-17T18:09:57+03:00

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В Кирове скончался один из самых известных, ярких и запоминающихся поэтов Андрей Жигалин. Трагедия произошла в пятницу, 16 ноября, на литературном вечере в библиотеке имени Герцена. Очевидцы и близкие люди, переживая утрату, повторяют, что смерть была скоропостижной.

-В 19.30. у поэта Андрея Жигалина произошел тяжелый сердечный приступ, - написал в социальных сетях друг поэта, вятский писатель, Андрей Антонов. - Скорая приехала очень быстро. Андрея в коме увезли в больницу. Врачи, иначе сказать нельзя, сделали все, что могли, боролись за его жизнь до последнего. Я видел это своими глазами.

Накануне в «Герценке» проходил литературно-музыкальный вечер «От земли до небес». Символично…Андрей Жигалин прочитал свои стихи, положил микрофон на рояль, дошел до своего места и неожиданно упал.

- Подобным образом два года назад ушел из жизни друг Андрея, вятский композитор, Илья Городнияев, - продолжил свое сообщение Андрей Антонов. - Он выступал на аккордионе на «Днях романтики» в сквере 60-летия СССР. Завершив свое выступление, он сложил инструмент, унес его и внезапно упал на траву. Андрей очень тяжело переживал смерть своего друга.

Новость о его смерти громом среди ясного неба обрушилась на всех, кто его знал:

-Неожиданно не стало поэта, - написала его приятельница в социальной сети. - Не стало человека. Человека, который был на нашей Вятке, даже не так - был лицом нашей Вятки для многих регионов. Человека, который завоевал звание Король поэтов. Не стало Андрея Жигалина... Никто не станет спорить, что это был лучший поэт современности в Кирове и области. Это был человек. Мягкий и добрый. Бескорыстный. Искренний, и абсолютно не тщеславный. Он просто делал то, что умел - писал стихи. А ещё он их прекрасно читал - взлетал как птица. Прямо к слушателю - не оставалось ни одного равнодушного. А ушёл один. В полном смысле этого слова.

Андрей Жигалин родился 10 июня 1969 года. Закончил наш педагогический университет по специальности «русский язык и литература». За свое творчество получил множественные награды: премии имени Александра Грина, Международной программы «Новые имена», был участником и финалистом многих конкурсов и турниров. Его стихи печатались в вятских, столичных и международных сборниках.