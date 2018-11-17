В Кировской области пятый день не могут найти 80-летнюю женщину
Поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает экипажи добровольцев на поиски все еще не найденной 80-летней кировчанки. Валентина Николаевна ушла из дома 12 ноября, около 11.00, но так и не вернулась. Все это время никто из родственников и знакомых ее не видел.
Валентина Русских, в девичестве Попцова, проживала в поселке Нижнеивкино Кировской области.
Она небольшого роста, 160 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. В день когда ушла Валентина Николаевна, она была одета в темно-зеленый танкер, пуховую шаль и темные сапоги.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей женщине, о том, где она сейчас или, где вы ее видели в последний раз, просьба сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.