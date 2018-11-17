В Кировской области пятый день не могут найти 80-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 07:12 2018-11-17T07:12:45+03:00

Женщину не могут найти уже пятые сутки: ориентировку на нее опубликовали во второй раз. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В понедельник утром она ушла из дома и не вернулась

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает экипажи добровольцев на поиски все еще не найденной 80-летней кировчанки. Валентина Николаевна ушла из дома 12 ноября, около 11.00, но так и не вернулась. Все это время никто из родственников и знакомых ее не видел.

Валентина Русских, в девичестве Попцова, проживала в поселке Нижнеивкино Кировской области.

Она небольшого роста, 160 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. В день когда ушла Валентина Николаевна, она была одета в темно-зеленый танкер, пуховую шаль и темные сапоги.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей женщине, о том, где она сейчас или, где вы ее видели в последний раз, просьба сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.