Погода на выходные: в Кирове тепло и снежно

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-17T07:11:44+03:00

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Настоящая русская зима пока еще не пришла в наш город и не ударила по носу кировчан. Так и грядущие выходные обещают быть ясными и теплыми.

В субботу, 17 ноября, в городе ожидается плюсовая температура: 1-2 градуса выше ноля. Однако, ощущаться она будет на несколько градусов ниже: около -4..-2 градусов Цельсия. Над головой будет ясное зимнее небо, с которого хлопьями будет падать небольшой снег. Порывы ветра не будут превышать и четырех метров в секунду.

Второй выходной будет похож на первый с небольшой разницей в температуре воздуха. Столбик термометра будет колебаться от отметки 0 и -1 градус Цельсия. Небольшой ветерок и вовсе стихнет и будет слегка подувать, не более 1 метра в секунду. Небосклон будет так же ясен и чист. В воскресенье аналогично выпадет небольшой снег.