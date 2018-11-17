Первомайский район станет центром проведения «сплошных» проверок

СЕГОДНЯ 06:50 2018-11-17T06:50:44+03:00

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Сегодня центром проведения «сплошных» проверок станет Первомайский район города Кирова. С самого утра 17 ноября 2018 года сотрудники госавтоинспекции будут патрулировать улицы города и останавливать абсолютно все автотранспортные средства.

Главная цель проверок - выявить пьяных водителей. Однако не на всех дорогах будут стоять патрульные машины ДПС. Лишь на нескольких (заранее выбранных) участках дорог можно будет встретить инспекторов дорожной полиции. Кроме того, патрули будут выставлены и на въездах и выездах из города, места массового скопления людей, а также в пригородной зоне.

Уже традиционно помогать патрулировать улицы будут и активисты движения «Ночной патруль», и члены добровольных народных дружин.