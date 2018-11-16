В Кирове организуют технопарк «Кванториум»

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-16T18:07:18+03:00

В нем дети получат знания и навыки о сферах применения современных наук

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В 2019 году Кировская область израсходует на осуществление национального проекта по образованию 8,3 миллиарда рублей. 7,6 миллиардов выделят из федерального бюджета, остальные 685,5 миллионов - из областного.

- Эти деньги потратят на три проекта: «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда», - рассказали в министерстве образования Кировской области. - В рамках первого финансы направят в школы для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Для осуществления проекта «Цифровая образовательная среда» пройдут закупки программного обеспечения и техники, которые требуются образовательным учреждениям.

Еще одним большим проектом для региона станет создание «Кванториума» в Кирове. Это технопарк для детей, в котором малыши и подростки смогут получить знания и навыки в сфере высоких технологий: изучить области применения лазеров, нейротехнологий, радиотехники, беспилотной авиации, программирования и многих других современных научных направлений. Деньги на реализацию плана получат уже в 2019 году.