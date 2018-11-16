10 кировчан-новобранцев попали в президентский полк

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-16T17:23:08+03:00

Каждому из них вручили часы с памятной надписью

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10 кировских призывников отобрали для службы в президентском полку, одной из самых престижных воинских частей страны. По традиции каждому новобранцу вручили в подарок часы с памятной надписью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Отметим, что в элитное воинское подразделение попали выпускники школ, профессиональных колледжей и вузов Кирова, а также Опаринского, Куменского, Подосиновского и Кирово-Чепецкого районов.

Напомним, до конца осени в армию отправятся 1 244 кировчанина. На 1 ноября регион выполнил уже 84% от плана призыва: 1 049 молодых людей пополнили ряды различных воинских частей и лишь 24 человека попытались «откосить» от службы.