Прокуратура нашла нарушения в работе одной из кировских колоний

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-16T16:55:25+03:00

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Прокурор Кировской области Николай Журков проверил работу исправительной колонии особого режима № 6 в поселке Восточном Омутнинского района. В этой колонии содержатся осужденные экс-работники судов и правоохранительных органов, а также особо опасные рецидивисты. Проверка выявила ряд нарушений в деятельности ИК-6.

- В целом в колонии созданы все необходимые бытовые условия для жизни заключенных, - сообщает прокуратура Кировской области. - Однако проверка выявила ряд нарушений в режиме содержания, а также в сферах пожарной безопасности и охраны труда.

По итогам проверки Николай Журков провел совещание с руководителями колонии № 6, а в адрес начальника УФСИН России по Кировской области было направлено представление.