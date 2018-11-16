2018-11-16T16:48:52+03:00
Происшествия

В Оричах девушка сняла с карты знакомого почти 40 тысяч

Мужчина «проспал» свои деньги
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
У девушки не получилось снять деньги с карты в банкомате, поэтому она воспользовалась онлайн-банкомУ девушки не получилось снять деньги с карты в банкомате, поэтому она воспользовалась онлайн-банкомФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 ноября, 27-летняя жительница Оричевского района пришла к своему 37-летнему знакомому в гости. Мужчина спал, а девушка не смогла его разбудить. Видимо, решив компенсировать общение деньгами, она забрала его карту и мобильный телефон. Девушка попыталась снять «наличку» в райцентре, но у нее не получилось, тогда она перевела средства на свой счет через онлайн-банк.

- Потерпевший утверждает, что весь день спал, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Злоумышленница этим воспользовалась и вернула карту, оставшись незамеченной. Только у банкомата на следующий день мужчина увидел, что с его счета исчезли 37 тысяч рублей.

Девушку нашли быстро: любые перечисления фиксируются в истории операций. Но вернуть деньги сразу же не получилось, потому что «приятельница» мужчины их потратила.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с банковского счета». Девушке грозит лишение свободы на шесть лет. Сейчас она под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 кировчан-новобранцев попали в президентский полк
Прокуратура нашла нарушения в работе одной из кировских колоний
Зимой на дороги Кирова выйдут семь дополнительных троллейбусов
В суд ушло дело жителя Кикнура, до смерти избившего своего собутыльника
Кировским водителям автобусов показали приемы безопасного и экстремального торможения
Все 63 котельные Кирова полностью готовы к холодам
Кировские дороги к 2024 году станут в 3,5 раза безопаснее
Ночью под Вятскими Полянами ВАЗ врезался в дерево: трое человек пострадали
Строительство дома для детей-сирот в Урванцеве завершено на 95%
Почта Банк поможет приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»
В Кстинино на восстановление дороги потребуется миллион
Кировская область получит еще 922 миллиона рублей на строительство детских садов
КСП усомнилась в необходимости выделять 20 миллионов на освещение
За торговлю сигаретами около школ кировских предпринимателей оштрафовали на 700 тысяч рублей
Федеральный бюджет на 2019 год является бюджетом развития
33-летняя кировчанка с маленьким сыном влетели в столб на «десятке»
В Коминтерне парень взломал замок магазина и забрал три телефона
В Кирове разыскивают 56-летнюю женщину в бордовом пальто
22-летний петербуржец забрал наркотики из «закладки» в Кирове и получил срок
На кировские экраны вернулось польское кино: фильм всеобщего признания показали в арт-зале «Колизея»
К Дню Победы в Кирове отремонтируют ретротроллейбусы
Прогноз погоды: в выходные в Кирове пройдут дожди и снегопады
Дорожный фонд Кировской области получил 4,4 миллиарда
Из социальных сетей: машину в Чистых прудах подожгла женщина с ребенком
Житель Омутнинска отправится в тюрьму на 9 лет за убийство коллеги