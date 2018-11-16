В Оричах девушка сняла с карты знакомого почти 40 тысяч

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-16T16:48:52+03:00

У девушки не получилось снять деньги с карты в банкомате, поэтому она воспользовалась онлайн-банком Фото: Иван ПРОХОРОВ

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 ноября, 27-летняя жительница Оричевского района пришла к своему 37-летнему знакомому в гости. Мужчина спал, а девушка не смогла его разбудить. Видимо, решив компенсировать общение деньгами, она забрала его карту и мобильный телефон. Девушка попыталась снять «наличку» в райцентре, но у нее не получилось, тогда она перевела средства на свой счет через онлайн-банк.

- Потерпевший утверждает, что весь день спал, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Злоумышленница этим воспользовалась и вернула карту, оставшись незамеченной. Только у банкомата на следующий день мужчина увидел, что с его счета исчезли 37 тысяч рублей.

Девушку нашли быстро: любые перечисления фиксируются в истории операций. Но вернуть деньги сразу же не получилось, потому что «приятельница» мужчины их потратила.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с банковского счета». Девушке грозит лишение свободы на шесть лет. Сейчас она под подпиской о невыезде.