Зимой на дороги Кирова выйдут семь дополнительных троллейбусов
В среду, 21 ноября, троллейбусный парк Кирова перейдет на зимний режим работы. В связи с этим на городские рейсовые маршруты выйдут семь дополнительных троллейбусов. По два транспортных средства отправится по маршрутам № 4, № 7 и № 8, еще один троллейбус будет работать на маршруте № 3.
- В зимние месяцы все больше кировчан пользуются общественным транспортом, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Дополнительные троллейбусы выйдут в рейсы для того, чтобы сократить время ожидания транспорта жителями. Все городские маршруты были проанализированы, по итогам этого исследования и распределились семь дополнительных машин.
Отметим, что на сегодня в Кирове работает 91 троллейбус, еще 24 транспортных средства находится на ремонте или в резерве.