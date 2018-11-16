2018-11-16T16:21:22+03:00
Общество

Зимой на дороги Кирова выйдут семь дополнительных троллейбусов

За счет этого в АТП планируют снизить время ожидания транспорта кировчанами
Александр ЧАРУШИН
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В зимние месяцы все больше кировчан пользуются общественным транспортомВ зимние месяцы все больше кировчан пользуются общественным транспортомФото: Валерий РОМАНОВ
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В среду, 21 ноября, троллейбусный парк Кирова перейдет на зимний режим работы. В связи с этим на городские рейсовые маршруты выйдут семь дополнительных троллейбусов. По два транспортных средства отправится по маршрутам № 4, № 7 и № 8, еще один троллейбус будет работать на маршруте № 3.

- В зимние месяцы все больше кировчан пользуются общественным транспортом, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Дополнительные троллейбусы выйдут в рейсы для того, чтобы сократить время ожидания транспорта жителями. Все городские маршруты были проанализированы, по итогам этого исследования и распределились семь дополнительных машин.

Отметим, что на сегодня в Кирове работает 91 троллейбус, еще 24 транспортных средства находится на ремонте или в резерве.

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