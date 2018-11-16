2018-11-16T16:50:41+03:00
Происшествия

В суд ушло дело жителя Кикнура, до смерти избившего своего собутыльника

Мужчине грозит срок до 15 лет колонии
Александр ЧАРУШИН
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Следователям удалось доказать вину нападавшегоСледователям удалось доказать вину нападавшегоФото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью во вторник, 28 августа, в центральной районной больнице Яранска скончался 31-летний мужчина. За несколько дней до этого его госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Как выяснилось, рабочего лесозаготовительного предприятия избил его собутыльник.

- Вечером 20 августа приятели выпивали после рабочей смены, - сообщает СУ СКР по Кировской области. - В какой-то момент они поссорились и 36-летний обвиняемый нанес собутыльнику несколько ударов по лиц, тот потерял сознание. Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Нападавшему грозит наказание до 15 лет колонии.

Отметим, что 36-летний житель Кикнурского района полностью признал свою вину в этом ЧП. Дело направлено в суд.

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