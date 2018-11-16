Кировским водителям автобусов показали приемы безопасного и экстремального торможения

СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-16T16:01:49+03:00

С кировскими водителями автобусов встретился шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» и напомнил о необходимости быть культурными на дороге Фото: Елизавета Захарова

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Кировские водители общественного транспорта стали участниками всероссийской программы «Культура на дорогах». Им тренеры экспертного центра «Движение без опасности» напомнили о «том, что все знают, но не все соблюдают», а также провели практические мастер-классы по экстремальному торможению.

- Водитель и культурный человек - это два разных понятия, - начал свой семинар шеф-тренер Владимир. - Культура на дороге - это не умение водить автомобиль, это умение понимать опасность, это умение договариваться друг с другом. Самые главные ошибки - это конфликты между водителями.

Многих несчастных случаев на дорогах в нашем и других городах удалось избежать благодаря хорошей реакции водителей или пешеходов. Но быть на дороге самоуверенным - огромная ошибка. На проезжей части действуют лишь законы физики, правила дорожного движения.

Профессиональные водители на практике проверили действие этих законов, примерив на себя «образ пьяницы» и оценив действия экстренного торможения автобусов.

Разумеется, даже шеф-тренер не посадит за руль пазика пьяного водителя, который должен варьировать между конусами. Однако почувствовать себя нетрезвым и пройти испытания на координацию помогли… «пьяные очки». На вид эта «машина опьянения» выглядит как горнолыжные или подводные очки, только вот изображение в них искажено так, как будто ты выпил почти бутылку водки. Когда надеваешь очки, вестибулярный аппарат не понимает, что происходит: его точка концентрации с ориентира перемещается в сторону, из-за этого мозг перестает воспринимать действительность такой, какая она есть. Кировские водители, примерив очки, не справились на «отлично» с элементарным заданием: пройтись по прямой, обходя кегли. Препятствия валились в стороны, а что было бы, если бы человек в таком состоянии сел за руль?

Следующим экспериментом стало «экстремальное торможение»: водитель автобуса должен был по указанию шеф-тренера затормозить, предварительно разогнавшись до 20, 40 и 50 километров в час. Зрители должны оценить, на каком расстоянии нерадивый пешеход, якобы выскочивший на проезжую часть, останется жив и здоров. Не многим это удалось. А когда на дорогу «вышел поролоновый пешеход», то он и вовсе оставил свои ноги под колесами.

Цель этого эксперимента заключалась не в том, чтобы продемонстрировать, что водители общественного транспорта не умеют тормозить, а наоборот. Даже при идеальном стечении обстоятельств, будь то хорошая дорога, быстрота реакции и исправная тормозная колодка, стаж водителя не сократит длину тормозного пути и не преодолеет законы физики, которые при экстренном торможении увеличивают силу и мощь автобуса.

Кампания «Культура на дорогах» проходила в нашем регионе с 12 по 15 ноября. Эксперты встречались со всеми участниками дорожного движения: от детей и их родителей, до будущих водителей-студентов и уже профессионалов. Реализация проекта состоялась благодаря российскому союзу автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России, Министерства транспорта России, Министерства просвещения Российской Федерации и экспертного центра «Движение без опасности».