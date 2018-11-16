2018-11-16T15:28:08+03:00
Недвижимость

Все 63 котельные Кирова полностью готовы к холодам

Соответствующий документ выдан специалистами Ростехнадзора
Александр ЧАРУШИН
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«Проблемные» котельные находились на постоянном контроле«Проблемные» котельные находились на постоянном контролеФото: Александр КОЦ
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Киров впервые за последние несколько лет получил паспорт готовности к зиме. Прежде Ростехнадзор не выдавал документ из-за того, что не все котельные города отвечали техническим требованиям. Однако в текущем сезоне все «проблемные точки» были на постоянном контроле.

- Проблемы с котельными в слободе Сошени и у Нововятского лыжного комбината приходилось решать практически в «ручном режиме», - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Тем не менее, на сегодня все 63 городские котельные полностью готовы к бесперебойной работе в зимний период.

Недавно мы рассказывали о ЧП, произошедшем в поселке Маромица. Десяток жилых домов, больница и школа остались без тепла из-за долгов местных коммунальщиков перед поставщиками. После вмешательства прокуратуры подача тепла в здания возобновилась.

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