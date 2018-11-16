Кировские дороги к 2024 году станут в 3,5 раза безопаснее

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-16T15:51:19+03:00

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Позитивные сдвиги заметны уже сейчас. Количество погибших в ДТП за десять месяцев 2018 года сократилось на 35% по сравнению с 2012 годом.

- Мы проводим целый комплекс профилактических мероприятий, - рассказали в управлении ГИБДД УМВД по Кировской области. - Стараемся пресечь грубые нарушения ПДД в сложных районах. Тесно сотрудничаем с общественностью.

Для улучшения показателей по всему региону проходит благоустройство дорожной сети. В 2018 году отремонтировали 130 километров дорог, что на 25 километров больше, чем в предыдущем. Восстановление обошлось бюджету в 2,7 миллиарда рублей.

Благодаря участию области в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги 2.0» в 2019-2024 годах регион получит 17 миллиардов. На них восстановят половину дорог области и 85% регионального центра.