Ночью под Вятскими Полянами ВАЗ врезался в дерево: трое человек пострадали

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-16T15:49:39+03:00

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Минувшей ночью на автодороге под Вятскими Полянами произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в 00.15 часов: ВАЗ-21099 съехал с дороги и врезался в дерево. По предварительным данным, 19-летний кировчанин, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением.

В УГИБДД УМВД России по Кировской области «Комсомолке» рассказали об аварии со слов самого водителя.

- Накануне мы отдыхали в большой компании, но не употребляли алкоголь, - утверждает молодой человек. - Ночью решили ехать в Красную Поляну. Никто не пристегивался ремнями безопасности. Когда машина выходила из поворота на трассе, ее занесло, я не успел нажать на педаль тормоза и нас выкинуло с дороги прямо в дерево.

Помимо самого водителя, в салоне находились 22-летний кировчанин и 26-летняя девушка. Молодые люди получили незначительные травмы, а девушку срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Экспертиза подтвердила слова водителя о том, что алкоголь он не употреблял.