2018-11-16T15:49:39+03:00
Происшествия

Ночью под Вятскими Полянами ВАЗ врезался в дерево: трое человек пострадали

«Комсомолка» рассказывает об аварии со слов водителя
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Машину занесло на одном из поворотов. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиМашину занесло на одном из поворотов. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

Минувшей ночью на автодороге под Вятскими Полянами произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в 00.15 часов: ВАЗ-21099 съехал с дороги и врезался в дерево. По предварительным данным, 19-летний кировчанин, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением.

В УГИБДД УМВД России по Кировской области «Комсомолке» рассказали об аварии со слов самого водителя.

- Накануне мы отдыхали в большой компании, но не употребляли алкоголь, - утверждает молодой человек. - Ночью решили ехать в Красную Поляну. Никто не пристегивался ремнями безопасности. Когда машина выходила из поворота на трассе, ее занесло, я не успел нажать на педаль тормоза и нас выкинуло с дороги прямо в дерево.

Помимо самого водителя, в салоне находились 22-летний кировчанин и 26-летняя девушка. Молодые люди получили незначительные травмы, а девушку срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Экспертиза подтвердила слова водителя о том, что алкоголь он не употреблял.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 кировчан-новобранцев попали в президентский полк
Прокуратура нашла нарушения в работе одной из кировских колоний
В Оричах девушка сняла с карты знакомого почти 40 тысяч
Зимой на дороги Кирова выйдут семь дополнительных троллейбусов
В суд ушло дело жителя Кикнура, до смерти избившего своего собутыльника
Кировским водителям автобусов показали приемы безопасного и экстремального торможения
Все 63 котельные Кирова полностью готовы к холодам
Кировские дороги к 2024 году станут в 3,5 раза безопаснее
Строительство дома для детей-сирот в Урванцеве завершено на 95%
Почта Банк поможет приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»
В Кстинино на восстановление дороги потребуется миллион
Кировская область получит еще 922 миллиона рублей на строительство детских садов
КСП усомнилась в необходимости выделять 20 миллионов на освещение
За торговлю сигаретами около школ кировских предпринимателей оштрафовали на 700 тысяч рублей
Федеральный бюджет на 2019 год является бюджетом развития
33-летняя кировчанка с маленьким сыном влетели в столб на «десятке»
В Коминтерне парень взломал замок магазина и забрал три телефона
В Кирове разыскивают 56-летнюю женщину в бордовом пальто
22-летний петербуржец забрал наркотики из «закладки» в Кирове и получил срок
На кировские экраны вернулось польское кино: фильм всеобщего признания показали в арт-зале «Колизея»
К Дню Победы в Кирове отремонтируют ретротроллейбусы
Прогноз погоды: в выходные в Кирове пройдут дожди и снегопады
Дорожный фонд Кировской области получил 4,4 миллиарда
Из социальных сетей: машину в Чистых прудах подожгла женщина с ребенком
Житель Омутнинска отправится в тюрьму на 9 лет за убийство коллеги