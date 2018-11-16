Строительство дома для детей-сирот в Урванцеве завершено на 95%

СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-16T15:45:48+03:00

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В микрорайоне Урванцево завершается строительство дома для детей-сирот. Напомним, срок сдачи объекта - 29 ноября. На сегодня, по заверениям подрядчика, работы уже завершены на 95%: в доме идет чистовая отделка помещений, здание полностью подключено ко всем необходимым сетям и системам.

- Девятиэтажный дом на 117 квартир-студий сможет принять первых жильцов еще до нового года, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Весь микрорайон активно развивается, в нем построены новые школа и детский сад. Продолжается и озеленение территории.

Напомним, многоквартирный дом в Урванцеве станет уже восьмым домом, построенным для детей-сирот. Предыдущие объекты расположены в Лянгасове, Коминтерне и Нововятском районе.