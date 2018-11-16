2018-11-16T15:45:48+03:00
Недвижимость

Строительство дома для детей-сирот в Урванцеве завершено на 95%

В здании расположились 117 квартир-студий
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Здание полностью подключено ко всем необходимым сетям и системамЗдание полностью подключено ко всем необходимым сетям и системамФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В микрорайоне Урванцево завершается строительство дома для детей-сирот. Напомним, срок сдачи объекта - 29 ноября. На сегодня, по заверениям подрядчика, работы уже завершены на 95%: в доме идет чистовая отделка помещений, здание полностью подключено ко всем необходимым сетям и системам.

- Девятиэтажный дом на 117 квартир-студий сможет принять первых жильцов еще до нового года, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Весь микрорайон активно развивается, в нем построены новые школа и детский сад. Продолжается и озеленение территории.

Напомним, многоквартирный дом в Урванцеве станет уже восьмым домом, построенным для детей-сирот. Предыдущие объекты расположены в Лянгасове, Коминтерне и Нововятском районе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 кировчан-новобранцев попали в президентский полк
Прокуратура нашла нарушения в работе одной из кировских колоний
В Оричах девушка сняла с карты знакомого почти 40 тысяч
Зимой на дороги Кирова выйдут семь дополнительных троллейбусов
В суд ушло дело жителя Кикнура, до смерти избившего своего собутыльника
Кировским водителям автобусов показали приемы безопасного и экстремального торможения
Все 63 котельные Кирова полностью готовы к холодам
Кировские дороги к 2024 году станут в 3,5 раза безопаснее
Ночью под Вятскими Полянами ВАЗ врезался в дерево: трое человек пострадали
Почта Банк поможет приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»
В Кстинино на восстановление дороги потребуется миллион
Кировская область получит еще 922 миллиона рублей на строительство детских садов
КСП усомнилась в необходимости выделять 20 миллионов на освещение
За торговлю сигаретами около школ кировских предпринимателей оштрафовали на 700 тысяч рублей
Федеральный бюджет на 2019 год является бюджетом развития
33-летняя кировчанка с маленьким сыном влетели в столб на «десятке»
В Коминтерне парень взломал замок магазина и забрал три телефона
В Кирове разыскивают 56-летнюю женщину в бордовом пальто
22-летний петербуржец забрал наркотики из «закладки» в Кирове и получил срок
На кировские экраны вернулось польское кино: фильм всеобщего признания показали в арт-зале «Колизея»
К Дню Победы в Кирове отремонтируют ретротроллейбусы
Прогноз погоды: в выходные в Кирове пройдут дожди и снегопады
Дорожный фонд Кировской области получил 4,4 миллиарда
Из социальных сетей: машину в Чистых прудах подожгла женщина с ребенком
Житель Омутнинска отправится в тюрьму на 9 лет за убийство коллеги