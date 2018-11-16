2018-11-16T13:50:41+03:00
Общество

В Кстинино на восстановление дороги потребуется миллион

Метровый участок земли не могут отремонтировать с лета
Евгений ДЕМИХОВ
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Местное население уже само готово частично оплатить ремонт. Фото: ОНФ по Кировской областиМестное население уже само готово частично оплатить ремонт. Фото: ОНФ по Кировской области
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Дорога через маленькую речку Иорданку очень важна для жителей поселка и дачников. В этом месте стоит 70 частных домов и строятся еще. По ней ходила техника со стройматериалами, да и все жители предпочитали пользоваться ей из-за бетонного покрытия.

- Дорога стала проседать еще в начале лета 2018 года, мы ее огородили и уже тогда составили смету на ремонт, - поделился с «Комсомолкой»глава администрации Кстинино Константин Воробьев. - На восстановление участка нужен один миллион рублей. У нас таких денег нет. Просили у администрации района - там тоже проблемы с финансами.

Стоимость ремонта обусловлена тем, что под дорогой проходит водоток, который тоже разрушен. В администрации поселка говорят, что восстановить метровый участок можно за два-три дня. Камень преткновения этой истории - деньги. Выход предложили некоторые жители: они готовы частично покрыть расходы, но и этого все равно недостаточно.

ВАЖНО

Альтернативы этой дороге есть. Одна дорога идет параллельно буквально в нескольких метрах от этой, но она неудобна для проезда. А вторая, объездная, грунтовая: в дождливые периоды по ней невозможно ездить, да и тяжелая техника ее быстро «разобьет».

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