2018-11-16T13:21:35+03:00
Недвижимость

Кировская область получит еще 922 миллиона рублей на строительство детских садов

Основное количество мест в них создадут для детей в возрасте до трех лет
Александр ЧАРУШИН
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В каждом из объектов планируют создать бассейны. Фото: admkirov.ruВ каждом из объектов планируют создать бассейны. Фото: admkirov.ru
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Минпросвещения России выделило Кировской области дополнительные средства на постройку детских садов. Как выяснилось, в 2019-2020 годах регион получит еще 921,8 миллиона рублей. На эти деньги сверх прежнего плана построят семь садиков с яслями на 1 000 мест. В каждом из объектов планируют создать бассейны.

- Деньги выделят в рамках нацпроекта «Демография», - сообщает министерство образования Кировской области. - Причем, основное количество мест будет создано именно для детей в возрасте до трех лет. Сейчас нужно внимательно проработать проекты и сметы, решить кадровые вопросы.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие годы в Кирове и районах области появятся 12 новых садиков: шесть из них сдадут в эксплуатацию до 20 декабря 2018 года, а общее количество мест приблизится к отметке в 1 600. Теперь с учетом денег, выделенных на строительство дополнительных семи детских садов, в регионе создадут свыше 2 500 мест для детей разных возрастов.

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