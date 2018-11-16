Кировская область получит еще 922 миллиона рублей на строительство детских садов

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-16T13:21:35+03:00

Основное количество мест в них создадут для детей в возрасте до трех лет

Изменить размер текста: A A

Минпросвещения России выделило Кировской области дополнительные средства на постройку детских садов. Как выяснилось, в 2019-2020 годах регион получит еще 921,8 миллиона рублей. На эти деньги сверх прежнего плана построят семь садиков с яслями на 1 000 мест. В каждом из объектов планируют создать бассейны.

- Деньги выделят в рамках нацпроекта «Демография», - сообщает министерство образования Кировской области. - Причем, основное количество мест будет создано именно для детей в возрасте до трех лет. Сейчас нужно внимательно проработать проекты и сметы, решить кадровые вопросы.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие годы в Кирове и районах области появятся 12 новых садиков: шесть из них сдадут в эксплуатацию до 20 декабря 2018 года, а общее количество мест приблизится к отметке в 1 600. Теперь с учетом денег, выделенных на строительство дополнительных семи детских садов, в регионе создадут свыше 2 500 мест для детей разных возрастов.