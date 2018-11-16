2018-11-16T13:03:56+03:00
Общество

КСП усомнилась в необходимости выделять 20 миллионов на освещение

Об этом рассказали на депутатских комиссиях
Мария ПЕТРОВА
Поделиться:
За содержанием сетей должен следить департамент городского хозяйства. Фото: pixabay.comЗа содержанием сетей должен следить департамент городского хозяйства. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Проверка проекта бюджета на 2019 год Контрольно-счетной палаты выявила ряд спорных моментов.

Аудиторов смутило, что на муниципальную программу, которая направлена на охрану окружающей среды и благоустройство города, в бюджете предусмотрены 110 миллионов рублей. Из них почти 20 миллионов пойдут на освещение. При этом за содержанием сетей следит департамент городского хозяйства, на основании конкурсного контракта. Более того, сами же электросети находятся на балансе МУП «Кировсвет». Собственно, это предприятие с говорящим названием и должно обеспечивать беспреперебойную подачу света на городских улицах.

Поэтому специалисты контролирующего органа посчитали, что 20 миллионов, предусмотренные в бюджете на освещение в рамках муниципальной программы- это не целевое расходование денег и попросили внести корректировки в проект бюджета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почта Банк поможет приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»
В Кстинино на восстановление дороги потребуется миллион
Кировская область получит еще 922 миллиона рублей на строительство детских садов
За торговлю сигаретами около школ кировских предпринимателей оштрафовали на 700 тысяч рублей
Федеральный бюджет на 2019 год является бюджетом развития
33-летняя кировчанка с маленьким сыном влетели в столб на «десятке»
В Коминтерне парень взломал замок магазина и забрал три телефона
В Кирове разыскивают 56-летнюю женщину в бордовом пальто
22-летний петербуржец забрал наркотики из «закладки» в Кирове и получил срок
На кировские экраны вернулось польское кино: фильм всеобщего признания показали в арт-зале «Колизея»
К Дню Победы в Кирове отремонтируют ретротроллейбусы
Прогноз погоды: в выходные в Кирове пройдут дожди и снегопады
Дорожный фонд Кировской области получил 4,4 миллиарда
Из социальных сетей: машину в Чистых прудах подожгла женщина с ребенком
Житель Омутнинска отправится в тюрьму на 9 лет за убийство коллеги