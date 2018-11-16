КСП усомнилась в необходимости выделять 20 миллионов на освещение

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-16T13:03:56+03:00

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Проверка проекта бюджета на 2019 год Контрольно-счетной палаты выявила ряд спорных моментов.

Аудиторов смутило, что на муниципальную программу, которая направлена на охрану окружающей среды и благоустройство города, в бюджете предусмотрены 110 миллионов рублей. Из них почти 20 миллионов пойдут на освещение. При этом за содержанием сетей следит департамент городского хозяйства, на основании конкурсного контракта. Более того, сами же электросети находятся на балансе МУП «Кировсвет». Собственно, это предприятие с говорящим названием и должно обеспечивать беспреперебойную подачу света на городских улицах.

Поэтому специалисты контролирующего органа посчитали, что 20 миллионов, предусмотренные в бюджете на освещение в рамках муниципальной программы- это не целевое расходование денег и попросили внести корректировки в проект бюджета.