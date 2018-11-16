2018-11-16T12:19:03+03:00
Происшествия

За торговлю сигаретами около школ кировских предпринимателей оштрафовали на 700 тысяч рублей

87 из 96 проверенных магазинов нарушали правила продажи табака
Александр ЧАРУШИН
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Торговля сигаретами вблизи школ прямо нарушает федеральный закон. Фото: primamedia.ruТорговля сигаретами вблизи школ прямо нарушает федеральный закон. Фото: primamedia.ru
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В Кирове и районах области продолжаются проверки точек, реализующих табачную продукцию. В январе-сентябре 2018 года специалисты следили за работой 96 таких магазинов, и в 87 из них нашли различные нарушения. Чаще всего претензии к точкам возникали из-за несоблюдения федерального закона: они продавали сигареты вблизи школ и других образовательных учреждений.

- 62 человека (предприниматели, юридические и физические лица) получили штрафы за различные нарушения в сфере продажи табака, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - 54 из них наказаны именно за торговлю сигаретами вблизи школ. Общая сумма штрафов превысила 700 тысяч рублей.

На днях мы рассказывали и о различных нарушениях, выявленных в работе столовых при школах Кировской области. На пищеблоках не соблюдались санитарные нормы, а продукты и сырье хранились ненадлежащим образом. Всего специалисты нашли 521 подобное нарушение.

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