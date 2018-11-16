33-летняя кировчанка с маленьким сыном влетели в столб на «десятке»

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-16T12:13:52+03:00

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Вчера в Нововятском районе Кирова произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в 11.45 часов на ул. Советской, 168. По предварительным данным, «десятка» на скорости врезалась в электрический столб. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, за рулем авто находилась 33-летняя местная жительница, а в салоне - ее 6-летний сын.

- Ребенок сидел на заднем сиденье в специальном удерживающем кресле, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Благодаря этому мальчик практически не пострадал. Сама женщина-водитель «десятки» получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

Специальная экспертиза покажет, был ли алкоголь в крови автоледи. Инспекторы выясняют все детали этой аварии.