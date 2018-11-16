В Коминтерне парень взломал замок магазина и забрал три телефона
Злоумышленник попался под объектив камеры наблюдения
Молодой человек находится под стражейФото: Евгения ГУСЕВА
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Подозреваемого в краже из магазина в Коминтерне быстро нашли. Полиция задержала его на улице Кирова.
- Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, - рассказали в УМВД по Кировской области. - На него составили ориентировку и отправили патрульным.
19-летний молодой человек не стал «отнекиваться» и сразу же признался в краже трех телефонов и наушников. Оказалось, что все незаконно добытое он продал. Злоумышленника задержали.
Владелец магазина рассказал, что «вынесенное» имущество стоит 20 тысяч рублей, а силовики - пять лет лишения свободы.