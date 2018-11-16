2018-11-16T12:09:00+03:00
Общество

В Кирове разыскивают 56-летнюю женщину в бордовом пальто

Последний раз ее видели три дня назад
Елизавета Захарова
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Последний раз женщину видели на улицах города во вторник. Фото: vk.com/lizaalert_kirovПоследний раз женщину видели на улицах города во вторник. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск Елену Калинину. Ориентировка на 56-летнюю женщину появилась вчера вечером в официальной группе добровольцев.

Елену Николаевну последний раз видели 13 ноября. С тех пор ее след простыл.

Женщина ростом 170 сантиметров, плотного телосложения с карими глазами и темно-русыми с проседью волосами до плеч.

Когда ее видели в последний раз,она была одета в бордовое пальто с капюшоном, черные брюки и ботинки.

Просьба всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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