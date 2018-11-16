22-летний петербуржец забрал наркотики из «закладки» в Кирове и получил срок

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-16T10:07:11+03:00

Запрещенные вещества мужчина хранил при себе вплоть до момента задержания Фото: Олег ЗОЛОТО

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Кирово-Чепецкий районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Санкт-Петербурга. Молодой человек в ночь на 25 февраля 2016 года купил 0,9 грамма синтетических наркотиков и забрал их через специальный тайник-«закладку» на территории Кирова. Запрещенное вещество петербуржец хранил при себе, однако спустя какое-то время в Кирово-Чепецке попался полицейским: его заподозрили в незаконном обороте наркотиков.

- Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - Отметим, что ранее молодого человека уже судили за аналогичное преступление. С учетом этого суд приговорил его к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима.

Отметим, что 22-летний житель Санкт-Петербурга пытался обжаловать приговор, однако решение суда осталось в силе.