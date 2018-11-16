2018-11-16T10:07:11+03:00
Происшествия

22-летний петербуржец забрал наркотики из «закладки» в Кирове и получил срок

Молодой человек пытался обжаловать приговор
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Запрещенные вещества мужчина хранил при себе вплоть до момента задержанияЗапрещенные вещества мужчина хранил при себе вплоть до момента задержанияФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Кирово-Чепецкий районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Санкт-Петербурга. Молодой человек в ночь на 25 февраля 2016 года купил 0,9 грамма синтетических наркотиков и забрал их через специальный тайник-«закладку» на территории Кирова. Запрещенное вещество петербуржец хранил при себе, однако спустя какое-то время в Кирово-Чепецке попался полицейским: его заподозрили в незаконном обороте наркотиков.

- Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - Отметим, что ранее молодого человека уже судили за аналогичное преступление. С учетом этого суд приговорил его к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима.

Отметим, что 22-летний житель Санкт-Петербурга пытался обжаловать приговор, однако решение суда осталось в силе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почта Банк поможет приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»
В Кстинино на восстановление дороги потребуется миллион
Кировская область получит еще 922 миллиона рублей на строительство детских садов
КСП усомнилась в необходимости выделять 20 миллионов на освещение
За торговлю сигаретами около школ кировских предпринимателей оштрафовали на 700 тысяч рублей
Федеральный бюджет на 2019 год является бюджетом развития
33-летняя кировчанка с маленьким сыном влетели в столб на «десятке»
В Коминтерне парень взломал замок магазина и забрал три телефона
В Кирове разыскивают 56-летнюю женщину в бордовом пальто
На кировские экраны вернулось польское кино: фильм всеобщего признания показали в арт-зале «Колизея»
К Дню Победы в Кирове отремонтируют ретротроллейбусы
Прогноз погоды: в выходные в Кирове пройдут дожди и снегопады
Дорожный фонд Кировской области получил 4,4 миллиарда
Из социальных сетей: машину в Чистых прудах подожгла женщина с ребенком
Житель Омутнинска отправится в тюрьму на 9 лет за убийство коллеги