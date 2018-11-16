2018-11-16T10:00:40+03:00
Общество

На кировские экраны вернулось польское кино: фильм всеобщего признания показали в арт-зале «Колизея»

Жители нашего города одни из немногих россиян, кто сможет посмотреть эту картину в кинотеатрах
Елизавета Захарова
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Арт-зал кинотеатра «Колизей» единственный будет транслировать фильм «Холодная война»Арт-зал кинотеатра «Колизей» единственный будет транслировать фильм «Холодная война»Фото: Елизавета Захарова
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В российский прокате вышел польский фильм оскороносного режиссера Павла Павликовского «Холодная война». Кировчане смогут увидеть утонченную и гармоничную картину только в одном кинозале города: крутить картину всеобщего признания будут лишь в арт-зале кинотеатра «Колезей».

«Холодная война» - игровое кино, но далеко не развлекательное, веселое или позитивное. Это размеренная документальная история о любви, заточенной в рамки эпохи, предубеждений, попыток выжить в лучшем из миров.

В фильме все продумано до мелочей: художественная картинка лаконична и цельна несмотря на отсутствие цвета и широкоформатности. Черно-белый фильм, формата три на четыре передает атмосферу Европы 50-60-х годов двадцатого столетия. С первых кадров «скудность» формата и цвета играет в пользу картины, режиссера и его задумки: зрителей словно током ударяет током, осекает кнутом, обливает холодной водой.

Да, благодаря «квадратному» формату фильм не подойдет для больших экранов в несколько десятков метров и сотен зрительских кресел, однако всецело проникнуться им, его идеей можно, посмотрев картину на небольшом экране домашнего кинотеатра или в камерном кинозале.

Яркая, трагическая и необузданная история любви композитора-интеллигента из высших слоев общества и его ученицы, красивой певицы «из народа». Их бросает из родной советской Варшавы в разделенный войной и стеной Берлин, потом в Белград, Париж и снова на родину. И все их скитания, встречи, часы счастья и любви меняются месяцами и годами разлуки. Они устали, измотаны и несчастны от всех жизненных перипетий. Для них и для их любви на земле нет места… Вся жизнь композитора и певицы показана отрывками, набросками, этюдами в которых нет места лишним диалогом и сценам.

Все лаконично и на своих местах. Но данная картина показывает не только обывательскую жизнь двоих влюбленных (таких историй на голубых экранах мир знает много), она намекает на жизнь всех людей из стран первого и второго мира. Он не показывает ее целиком и полностью, обнажая ее уродство и красоту, он лишь дает ее легкий образ, написанный полупрозрачным шрифтом меж строк.

Понять замысел режиссера и оценить его колоссальную работу сможет тот, кто хоть немного знаком с эпохой того времени: по учебникам, книгам или же киноработам. Здесь имеет значение абсолютно все: тонкая актерская игра, символы, жесты. Порой меж строк написано больше чем, показано в фильме.

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