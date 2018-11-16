К Дню Победы в Кирове отремонтируют ретро-троллейбусы

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-16T09:26:55+03:00

К весне 2019 года реставрация двух троллейбусных моделей будет завершена

Изменить размер текста: A A

В кировском АТП рассказали о судьбе городских троллейбусов-«старожилов». Их реставрация должна пройти в честь 75-летия троллейбусного движения в Кирове, которое отмечается в 2018 году. Напомним, раньше раритетные троллейбусы выходили в рейс по улицам города к Дню Победы и все желающие могли прокатиться на них, однако в данный момент ретро-транспорт не соответствует требованиям безопасности.

- Мы предпримем все усилия, чтобы к очередному Дню Победы кировчане вновь смогли проехать по городу в троллейбусах старых моделей, - приводит слова главного инженера АТП пресс-служба города Кирова. - Уже на следующей неделе две модели тщательно обследуют в цехе капремонта и выяснят, какие ремонтные работы им необходимы. Реставрацию действительно планируется завершить к весне 2019 года.

Напомним, 7 ноября в Кирове отметили 75-летие городского троллейбусного сообщения. По улицам ездили транспортные средства наряженные шариками и детскими рисунками.