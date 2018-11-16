2018-11-16T09:11:20+03:00
Происшествия

Прогноз погоды: в выходные в Кирове пройдут дожди и снегопады

Температура воздуха будет постепенно повышаться
Александр ЧАРУШИН
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В ночь на воскресенье осадки и ветер усилятсяВ ночь на воскресенье осадки и ветер усилятсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кировская область по-прежнему находится под влиянием мощного антициклона, однако погодные условия начинают меняться. По данным кировского Гидрометцентра, в пятницу и субботу в регионе ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег, возможен гололед. Температура воздуха продолжит постепенно повышаться: сегодня днем в Кирове она составит +2 градуса, а в ночь на субботу до -6 градусов.

Ночью в воскресенье, 18 ноября, к границам области подойдет новый мощный циклон, усилятся осадки. В Кирове ожидаются умеренный западный ветер и гололедица на дорогах.

Схожий прогноз дает и портал «Яндекс. Погода». По данным синоптиков, в пятницу-воскресенье в Кирове и районах области ожидаются незначительное потепление, ветер и осадки. В ночь на воскресенье мокрый снег и кратковременные дожди сменят снегопады.

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