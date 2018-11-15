Дорожный фонд Кировской области получил 4,4 миллиарда

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-15T18:12:11+03:00

На дороги в 2018 году уже потратили 4,7 миллиарда рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Министерстве финансов Кировской области подсчитали доходы дорожного фонда региона за десять месяцев 2018 года. Оказалось, что они составили более четырех миллиардов рублей, 1,2 из них - федеральные. Если сравнивать с прошлым годом, то это на 485 миллионов больше.

- Расходы за десять месяцев 2018 года составили почти пять миллиардов, - поделились в министерстве. - Это 77,8% от плановых затрат. Почти половину потратили на содержание, строительство, ремонт и реконструкцию дорог регионального и межмуниципального значения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

766 миллионов рублей потратили на субсидии для местных бюджетов;

58 миллионов израсходовали на ремонт основных улиц в моногородах;

564 миллиона рублей «выложили» на строительство путепровода в Чистые пруды;

1,2 миллиарда отдали за реализацию транспортной программы в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.