2018-11-15T18:15:28+03:00
Происшествия

Из социальных сетей: машину в Чистых прудах подожгла женщина с ребенком

Видеозапись появилась в группе микрорайона, но официального комментария нет
Елизавета Захарова
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«Подожгла одну, а пострадали две» - написали в комментариях жители микрорайона. Фото: vk.com/kirovchp«Подожгла одну, а пострадали две» - написали в комментариях жители микрорайона. Фото: vk.com/kirovchp
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В Кирове, в микрорайоне Чистые пруды, на парковке сгорел автомобиль. Пожар произошел в ночь с 14 на 15 ноября 2018 года.

В 2 часа 23 минуты в МЧС поступило сообщение о том, что на парковочной стоянке у дома № 4 на улице Мостовицкой загорелся ВАЗ-2114. От «четырнадцатой» остался лишь каркас: сгорела покрышка заднего левого колеса, на одном квадратном метре обгорела обшивка салона, а лакокрасочное покрытие кузова на четырех квадратах. Огонь перешел и на рядом стоящий ВАЗ-2110. У него обгорела решетка радиатора и покрытие капота.

В Чистых прудах подожгли машину.Видео: Артем КОЗЛОВ

На место ЧП приехали сотрудники МЧС и ликвидировали огонь. По их предварительным данным, пожар начался из-за поджога. Сейчас сотрудники полиции устанавливают настоящие причины возгорания.

Однако в социальных сетях появилась видеозапись, где к ВАЗу подходит девушка с ребенком. Сначала она облила машину какой-то жидкостью, после чего подожгла. Ребенок, который пришел вместе с ней был очень рад, когда автомобиль запылал: он запрыгал на месте. После этих действий они убежали с парковки.

Восемь спасателей смогли за три минуты ликвидировать огонь и последствия воспламенения.

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