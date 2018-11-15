Житель Омутнинска отправится в тюрьму на 9 лет за убийство коллеги
Жителя Омутнинска признали виновным в убийстве своего коллеги. Мужчины вместе работали на заводе и в апреле распивали алкоголь дома у осужденного. Однако коллеги повздорили, и 57-летний местный жители стал бить своего друга кулаками, молотком, стулом и топором. Об этом сообщили в Следкоме по Кировской области.
- Мужчина нанес своему гостю множественные удары по телу и голове, - пояснили в ведомстве. - Осознав, что он убил своего коллегу, обвиняемый ушел к сестре и сообщил, что убил человека.
На место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов. Они задержали мужчину. Житель Омутнинска полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.