2018-11-15T18:22:12+03:00
Общество

Антимонопольщики вынесли 51 предупреждение в сфере похоронного дела

В результате мониторинга специалисты выяснили, что в поселках и деревнях нет нормативных актов о порядке захоронения
Евгений ДЕМИХОВ
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Зачастую ритуальные агенства в маленьких населенных пунктах получают часть власти администрацииЗачастую ритуальные агенства в маленьких населенных пунктах получают часть власти администрацииФото: Сергей ГАПОН
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В кировских деревнях нет нормативных актов, которые определяют порядок захоронения и порядок выдачи разрешений на захоронения. К такому выводу пришли сотрудники Кировского УФАС в результате исследования.

- По закону, орган местного самоуправления обязан обеспечить определенные услуги для населения в данной сфере, - рассказали в управлении. - Для этого создается специальная организация. И очень часто случается, что органы местного самоуправления наделяют эту организацию полномочиями администрациями.

Так, например, в Ульяновске один предприниматель занимался ритуальными услугами, а администрация выдала ему книгу учета захоронений, бланки разрешения на захоронение и ключ от кладбища. Это привело к тому, что мужчина решил не пускать родственников умершего на кладбище только потому, что семья пришла не в его контору по оказанию ритуальных услуг. В итоге администрации и ИП вынесли предупреждение. Дело не стали доводить до суда - нарушения были вовремя исправлены.

В 2018 году подобных случаев в УФАС насчитали 51.

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