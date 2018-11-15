2018-11-15T18:22:44+03:00
Здоровье

«Комсомолка» подвела итоги голосования за участниц конкурса «Мисс предприятий 2018»

Нашей победительницей стала Вера Ломоносова
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Девушка набрала 310 голосов. Фото: vk.com/misspred2017Девушка набрала 310 голосов. Фото: vk.com/misspred2017
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В голосовании за участниц конкурса «Мисс предприятий 2018» победила Вера Ломоносова! За обаятельную девушку проголосовали 310 кировчан. На конкурсе Вера будет представлять АО ВМП «АВИТЕК». Именно она получит дополнительные баллы при подсчетов голосов в финале. Кроме того, участница получит сертификат на бесплатный сеанс массажа в салон «Белая линия».

Напомним, что 16 ноября в нашем городе пройдет конкурс «Мисс предприятий 2018». На сцене ДК «Родина» восемь очаровательных участниц будут удивлять жюри своими талантами и бороться за звание лучшей. Желаем девушкам удачи!

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