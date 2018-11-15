«Комсомолка» подвела итоги голосования за участниц конкурса «Мисс предприятий 2018»

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-15T18:22:44+03:00

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В голосовании за участниц конкурса «Мисс предприятий 2018» победила Вера Ломоносова! За обаятельную девушку проголосовали 310 кировчан. На конкурсе Вера будет представлять АО ВМП «АВИТЕК». Именно она получит дополнительные баллы при подсчетов голосов в финале. Кроме того, участница получит сертификат на бесплатный сеанс массажа в салон «Белая линия».

Напомним, что 16 ноября в нашем городе пройдет конкурс «Мисс предприятий 2018». На сцене ДК «Родина» восемь очаровательных участниц будут удивлять жюри своими талантами и бороться за звание лучшей. Желаем девушкам удачи!