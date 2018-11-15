Депутаты не хотят тратить 5 миллионов из бюджета на вывоз криминальных трупов

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-15T14:43:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На этой неделе проходят депутатские комиссии. Народным избранникам представляют проект бюджета на предстоящий год. Сегодня на комиссии по социальным вопросам руководитель Кировской контрольно-счетной палаты Елена Мерзлякова обратила внимание на некоторые факты нецелевого планирования расходов. Так, в главном финансовом документе на 2019 год пять миллионов планируется выделить на вывоз криминальных трупов. По словам Мерзляковой, эта услуга не является обязательством города, поэтому эту статью затрат необходимо пересмотреть.

Департамент финансов со своей стороны сейчас пытается решить вопрос. В частности, рассматривается возможность передать деятельность по вывозу криминальных трупов в ведение профильных ведомств - следкома или полиции. У членов комиссии возникло встречное предложение - перенаправить 5 миллионов на ремонт детских садов или учреждений дополнительного образования. Заметим, что бюджет окончательно не принят - его ждут поправки и второе чтение. Поэтому, удастся ли городу избавиться от финансового бремени на перевозку трупов, мы узнаем в декабре.